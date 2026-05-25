Кардиолог объяснил влияние резкого похолодания на давление

Резкое потепление и резкое похолодание могут влиять на артериальное давление и общее самочувствие человека, особенно часто с этим сталкиваются пожилые люди и гипертоники, предупредила кардиолог «СМ-Клиники» Ирина Тарасова. Влияние изменения погоды на состояние здоровья она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, когда погода становится жаркой, сосуды расширяются, потоотделение усиливается, а организм теряет жидкость. Из-за этого давление может снижаться. Кроме того, появляются слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. При похолодании сосуды, наоборот, сужаются, что может приводить к повышению артериального давления. Кроме того, в холодную погоду возрастает нагрузка на сердце.

Тарасова отметила, что, как правило, организм человека может адаптироваться к изменениям внешней среды, однако при слишком быстрой смене погодных условий сосуды не всегда успевают своевременно реагировать на такие колебания.

«Резкая смена погоды действительно может влиять на артериальное давление и общее самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще всего ухудшение состояния наблюдается при резких перепадах атмосферного давления, температуры воздуха, влажности и во время магнитных бурь», — добавила врач.

Ранее главный кардиолог Минздрава ДНР кандидат медицинских наук Валентина Гавриляк посоветовала в жару пить 3-3,5 литра воды в сутки. При этом она должна быть не ледяной, а комнатной температуры или слегка холодной. В это время следует есть больше овощей и фруктов, уточнила врач.