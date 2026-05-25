Названы опасные причины появления белых пятен на ногтях

Белые пятна на ногтях, которые многие привыкли считать безобидным косметическим дефектом, могут быть тревожным сигналом организма. О том, на какие проблемы со здоровьем указывают такие изменения, в беседе с NEWS.ru рассказала врач-дерматолог Марина Русак.

По словам специалиста, одна из самых частых причин появления белых точек — дефицит цинка. Этот микроэлемент критически важен для метаболизма и иммунной функции. Его нехватка может возникать из-за неправильного питания или нарушений усвояемости и напрямую сказывается на состоянии ногтей.

Однако если пятна становятся хроническими, увеличиваются в размере или не исчезают, это повод для более серьёзного обследования.

«Стоит обратить внимание на работу печени, почек и эндокринной системы, а также проверить уровень железа, витаминов A и E», — предупредила Русак.

Также белые пятна могут указывать на нехватку кальция, что особенно актуально для женщин в период менопаузы, когда гормональные изменения мешают нормальному усвоению этого минерала.

Кроме того, подобные симптомы могут наблюдаться при заболеваниях ногтей — онихомикозе и псориазе — в совокупности с другими проявлениями. Не исключены и аллергические реакции на косметические средства или лекарства.