Онколог предупредил о симптомах рака, маскирующихся под другие заболевания

Онколог, онкоуролог «СМ-Клиники» Александр Сысоев предупредил, что большинство симптомов рака мочевого пузыря могут маскироваться под другие заболевания. Его признаки врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Кровь в моче и болезненные ощущения в пояснице люди нередко соотносят с камнями в почках, откладывая обследование на неопределенное время. Между тем, кровь в моче — один из наиболее значимых признаков, который требует полноценного обследования, чтобы исключить онкологический процесс», — отметил доктор.

Кроме того, при раке мочевого пузыря могут возникать учащенное мочеиспускание, рези и дискомфорт внизу живота. Многие списывают эти симптомы на цистит, подчеркнул онколог.

Он добавил, что у мужчин рак мочевого пузыря может маскироваться под простатит или аденому простаты.

«Многие мужчины месяцами, а иногда и годами живут с нарушениями мочеиспускания, считая их возрастной нормой или временной проблемой. Они привыкают к дискомфорту и откладывают обследование. Но опасность в том, что под такой, на первый взгляд, привычной симптоматикой может скрываться рак мочевого пузыря», — отметил Сысоев.

