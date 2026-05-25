Перечислены опаснейшие народные методы снятия зубной боли

Народные методы облегчения зубной боли могут навредить здоровью, предупредила стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова. Опаснейшие из этих способов она назвала в беседе с РИАМО.

«Некоторые пытаются прикладывать чеснок, использовать эфирные масла или жгучий перец. Но такие средства нередко вызывают химический ожог десны и могут спровоцировать выраженную аллергическую реакцию», — предупредила Мартынова.

Она добавила, что опасно также прикладывать к зубу растолченные обезболивающие. Врач объяснила, что препараты не только не устраняют источник воспаления, но и повреждают слизистую оболочку. Доктор также призвала не принимать антибиотики без назначения врача, потому что они лишь сгладят симптомы, но не устранят причину проблемы.

Стоматолог подчеркнула, что навредить может также полоскание горячими травяными настоями, растворами соли, соды или спиртом. По словам Мартыновой, такие действия только ускорят распространение инфекции и усилят отек.

«Особенно опасны согревающие компрессы — они могут привести к быстрому ухудшению состояния и развитию серьезных осложнений», — предостерегла стоматолог.

Мартынова добавила, что при боли необходимо обращаться к врачу. Если срочно попасть к стоматологу невозможно, она посоветовала ограничиться приемом обезболивающих препаратов строго в допустимых дозировках. Врач уточнила, что принимать можно не более трех таблеток обезболивающего в сутки и не дольше пяти дней.

Ранее стоматолог Гильерме Андраде Лима признал опасными два популярных средства для отбеливания зубов в домашних условиях: пищевую соду и перекись водорода. При этом, как отметил Лима, утверждение о том, что пищевая сода отбеливает зубы, можно назвать частично верным.