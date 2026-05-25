В Тюмени победили редкую форму рака, которая считалась приговором

Онкологи из тюменского центра «Медицинский город» впервые в отечественной практике добились полного излечения пациентки с агрессивной формой злокачественного поражения щитовидной железы — анапластическим раком. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Диагноз 67-летней женщине поставили после обнаружения новообразования размером около 10 см. Стандартная химиотерапия и облучение не дали эффекта. Из-за прогрессирования болезни пациентка потеряла способность глотать и дышать, потребовалось экстренное установление трубки для питания.

Медики провели консилиум и приняли решение применить курс иммунотерапии, которая тогда ещё не входила в официальные протоколы. Гистологический материал направили в московский центр имени Блохина для генетического анализа. Лечение длилось целых два года. Инновационная тактика дала результат — опухоль полностью исчезла. Пациентка уже вернулась к обычной жизни.