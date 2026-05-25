Уролог рассказал о «самой большой загадке» мужского репродуктивного здоровья

Врач-уролог Сукс Минхас назвал варикоцеле одной из самых больших загадок в урологии. Об этом доктор рассказал изданию Metro.

Минхас отметил, что причины возникновения варикоцеле плохо изучены. Кроме того, неизвестно, как они влияют на мужское репродуктивное здоровье. Он добавил, заболевание встречается довольно часто, но, как правило, не дает явных симптомов, поэтому мужчины часто не знают о наличии у них этой проблемы.

«Это одна из самых больших загадок в урологии, потому что мы до конца не понимаем, почему у одних мужчин варикоцеле влияет на фертильность, а у других — нет», — пояснил Минхас.

Ранее уролог Марк Гадзиян призвал некоторых мужчин готовиться к проблемам со здоровьем после 50 лет. По его словам, ухудшение состояния может наблюдаться при снижении тестостерона.