В Приморье медики неделю боролись за жизнь мужчины с ножевым ранением

В Приморском крае медики Октябрьской центральной районной больницы больше недели боролись за жизнь пациента, который получил тяжелое проникающее ранение. В больницу он был доставлен с торчащим из тела ножом, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Мужчину доставили в больницу на скорой из села Покровка в критическом состоянии. В ходе бытового конфликта он получил проникающее ножевое ранение грудной клетки. У пострадавшего выявили повреждение легкого, внутреннее кровотечение и геморрагический шок - опасное состояние, вызванное значительной кровопотерей.

Время было ограничено. Пациента срочно доставили в операционную, где им оперативно занялась хирургическая бригада.

Более недели врачи боролись за жизнь пациента в реанимации, так как он не мог дышать самостоятельно. После стабилизации его перевели в хирургическое отделение для продолжения лечения. Сейчас состояние мужчины стабильно.

Сам пострадавший рассказывает, что после ранения оставался в сознании и смог позвонить матери, чтобы та вызвала скорую помощь. По его словам, именно оперативность и профессионализм медиков спасли ему жизнь.