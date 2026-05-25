Стало известно, для кого особенно опасна Эбола

Наибольшую угрозу лихорадка Эбола представляет для здоровья матери и плода, сообщил угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных этим вирусом.

Об этом Кииза рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что именно у беременных фиксируются самые высокие показатели летальных исходов. Заболевание нередко приводит к выкидышу или преждевременным родам.

По словам врача, вызываемые вирусом тошнота, диарея и кровотечение могут критически истощить организм будущей матери.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, включая 101 подтверждённый.