Число предполагаемых случаев Эболы превысило 900

Руководитель ВОЗ опубликовал в соцсетях тревожную статистику по эпизоотии в Центральной Африке. По его словам, на текущий момент выявлено более 900 предполагаемых случаев заражения вирусом, хотя окончательный диагноз пока поставлен лишь 101 пациенту. Особую озабоченность специалистов вызывает тот факт, что реальное число заболевших может быть выше из-за труднодоступности некоторых районов.

Гебрейесус отдельно подчеркнул, что бороться с распространением болезни в Демократической Республике Конго крайне сложно из-за продолжающихся боестолкновений. На территории страны действуют повстанческие группировки, которые ведут огонь с проправительственными силами. Это ограничивает доступ медиков к очагам инфекции, затрудняет вакцинацию и вывоз больных в стационары.

Напомним, ранее ВОЗ объявила текущую вспышку, вызванную вирусом Бундибугио (редкий штамм лихорадки Эбола), чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Очаги зафиксированы в ДРК и соседней Уганде. Инфекция передается человеку от диких животных, а затем распространяется при прямом контакте с биологическими жидкостями заболевших.

Симптоматика на начальном этапе включает резкий подъем температуры, мышечные судороги, мигрень и першение в горле. По мере развития болезни поражаются почки и печень, а в тяжелых случаях открываются внутренние и внешние кровотечения. Летальность при эболе без своевременной помощи достигает высоких значений, однако точных данных о смертности в текущей вспышке пока не приводится.

Ранее сообщалось, что вспышка болезни вынуждает власти к экстренным мерам, включая запрет полетов.