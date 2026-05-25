Перечислены тревожные признаки выгорания

Если перерыв в рабочей деятельности не позволяет восстановиться, то этот факт уже может сигнализировать о выгорании. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал врач-психотерапевт Антон Гребенюков.

Как отметил психиатр, отдых от работы помогает перезагрузиться и восстановить силы от усталости, но в случае с выгоранием человек достаточно долго загоняет себя «как лошадь».

По его словам, если выходные не помогают отдохнуть, то нужно рассмотреть проблему гораздо глубже — самостоятельно или со соответствующим специалистом. Врач рекомендовал проследить, как протекает процесс — либо он хронический, либо же легкообратимый.

«Не получается разобраться самостоятельно? Обращайтесь к специалистам, пока выгорание не переросло в депрессию», — объяснил Гребенюков.

