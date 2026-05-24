Врач назвал первый «звоночек» недуга, о котором узнают лишь перед смертью

Доцент кафедры "Инфекционные болезни" Медицинского института ПГУ, кандидат медицинских наук Алексей Агейкин объяснил, что слабость и недомогание иногда являются единственными ранними симптомами гепатита С. Во многих случаях заболевание никак себя не проявляет до наступления последней - необратимой стадии.

Как заявил врач aif.ru, по официальным оценкам, гепатитом С в стране болеет около одного процента граждан, однако на самом же деле их в три раза больше.

Алексей Агейкин напомнил, что все последствия дисфункции печени должны насторожить человека и заставить обратиться за помощью. Ведь гепатит - это в первую очередь поражение печени.

Врач отметил, что если на начальных стадиях развития недуга наблюдается слабость, на что многие, увы, не обращают внимания, то на более поздних стадиях возможно похудение. Также отмечаются боли в правой части подреберья.