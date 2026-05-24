В РФ предложили усилить информирование граждан о бесплатной медпомощи

Федерация независимых профсоюзов России направила обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением усилить информирование граждан о бесплатной медпомощи. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций ФНПР.

"Федерация независимых профсоюзов России направила обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложениями по обеспечению открытого и доступного информирования граждан о бесплатных медицинских услугах в рамках программы государственных гарантий", - говорится в сообщении.

Несмотря на требования законодательства, работники нередко сталкиваются с нехваткой актуальной и понятной информации о перечне бесплатных медицинских услуг, сроках и порядке их получения, отметили в ФНПР.

По мнению профсоюзов России, это затрудняет реализацию права граждан на охрану здоровья и снижает доверие к системе здравоохранения.

Профсоюзы предлагают обеспечить обязательное размещение в медучреждениях наглядной информации о бесплатной медицинской помощи, усилить контроль за деятельностью страховых представителей, а также расширить взаимодействие органов здравоохранения, системы ОМС и профсоюзных организаций при проведении информационно-разъяснительной работы.