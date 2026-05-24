Россиян предупредили о молодеющем виде рака

Главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь рассказал, какой вид рака молодеет. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Пушкарь предупредил, что постепенно молодеет рак предстательной железы. Он подчеркнул, что в связи с этим своевременная диагностика приобретает все большее значение.

Эксперт призвал мужчин после 40 лет хотя бы один раз пройти профилактический осмотр у уролога, чтобы оценить факторы риска, собрать семейный анамнез и выбрать необходимую частоту следующего наблюдения.

