Врачи удалили селезенку весом три с половиной килограмма и спасли девочку

В Казани врачи удалили селезенку весом 3,5 кг и спасли девочку
В Детской республиканской клинической больнице в Казани врачи сделали сложную операцию по удалению селезенки и спасли 11-летнюю девочку с редким заболеванием.
Как сообщил минздрав Татарстана, в больницу госпитализировали юную пациентку в тяжелом состоянии. Как выяснилось, у ребенка до гигантских размеров выросла селезенка, она сдавливала другие органы, мешала есть и даже дышать. После обследования врачи выяснили причину заболевания и поставили правильный диагноз. В любой момент мог произойти разрыв органа, что привело бы к большому кровотечению.
Чтобы спасти ребенка, было принято решение удалить селезенку, при том что такие операции проводятся крайне редко.
Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно, медики удалили селезенку весом 3,5 килограмма.
"Состояние ребенка стабильное, главная угроза жизни миновала, впереди - продолжение лечения", - рассказали в ведомстве.