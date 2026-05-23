Врачи удалили селезенку весом три с половиной килограмма и спасли девочку

В Детской республиканской клинической больнице в Казани врачи сделали сложную операцию по удалению селезенки и спасли 11-летнюю девочку с редким заболеванием.

Как сообщил минздрав Татарстана, в больницу госпитализировали юную пациентку в тяжелом состоянии. Как выяснилось, у ребенка до гигантских размеров выросла селезенка, она сдавливала другие органы, мешала есть и даже дышать. После обследования врачи выяснили причину заболевания и поставили правильный диагноз. В любой момент мог произойти разрыв органа, что привело бы к большому кровотечению.

Чтобы спасти ребенка, было принято решение удалить селезенку, при том что такие операции проводятся крайне редко.

Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно, медики удалили селезенку весом 3,5 килограмма.