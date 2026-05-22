Врачи удалили грыжу межпозвонкового диска подростку

С жалобами на сильную боль и слабость в правой ноге в НКМЦ им. Круглой поступил 17-летний пациент. Медики диагностировали у него грыжу межпозвонкового диска.

Юноше помогли избавиться от грыжи врачи детской больницы и областной клинической больницы. Они вместе провели высокотехнологичную операцию, которую ранее могли выполнить только сотрудники федеральных медицинских центров.

«В ходе операции специалисты через малотравматичный доступ между дужками позвонков удалили грыжу и сохранили стабилизирующие структуры позвоночника», - уточнили в Минздраве России.

На следующий день после операции у пациента значительно уменьшились боли. На третьи сутки после хирургического вмешательства его выписали под амбулаторное наблюдение.