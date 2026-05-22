Как спасали россиянина, год ходившего с «разорванным» сердцем

В Новосибирскую клинику доставили пациента с разорванным сердцем. С ним он жил несколько лет и даже умудрялся заниматься кардиотренировками. Случай удивил даже врачей. Об уникальной операции рассказал корреспондент «МИР 24 Дмитрий Каратаев.

Как пульсирует его сердце, знает пациент из Ханты-Мансийского автономного округа. Псевдоаневризма разорвалась и выступила наружу. По сути, несколько месяцев сердце мужчины защищала только его кожа.

С момента операции прошло больше десяти лет, и кости Абдурагима срослись не полностью. Псевдоаневризма сначала выросла, а потом разорвалась. Мужчина сначала не обращал на нее внимания. На необычное пульсирующее образование обратили внимание в городской поликлинике.

«Я видел, я его трогал, ходил тридцать четыре километра в день. Вот в таком состоянии, отметил пациент Абдурагим Абдуразакович.

Местные врачи сразу обратились за помощью к своим коллегам из Новосибирского кардиоцентра. Положение оценили как критическое и приняли решение переводить пациента. То, что они увидели, поразило даже опытных медиков.

«Мешочек около сердца, который образовался в результате разрыва свободной стенки. В передней стенке у него в сердце произошел разрыв мышц сердца, вся кровь вылилась в область перикарда. Это наша сердечная сумка. И образовался огромный тромб, который смог заблокировать при этом этот разрыв в сердце», — Гарма Гармаев, врач-кардиолог НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина.

Фактически, пациенту очень повезло. Образовавшийся тромб не позволял разрыву прогрессировать. Образовавшаяся полость напрямую сообщалась с сердцем. Однако так жить было опасно любая травма, падение или перепады давления могли привести к трагедии немедленно. Врачи подключили его к аппарату искусственного кровообращения и приступили к пятичасовой операции.

«Стеночки разорванной полости, к сожалению, были очень сильно кальцинированы. И они по своей консистенции от камня не сильно отличались. При этом передняя стенка левого желудочка, это основной насос нашего сердца, практически отсутствовала. Нам пришлось вот эту область, стенку, замещать, и были проблемы с тем, чтобы адекватно подшиться к имеющимся тканям, так как они были каменистой плотности», – Максим Ляшенко, заведующий отделением аорты и коронарных артерий, сердечно-сосудистый хирург НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина.

Полость, где была ложная аневризма, заместили собственными тканями, взятыми из живота. Послеоперационная томография показала, что здоровье пациента теперь в порядке.