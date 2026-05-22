Вяснено, сколько жителей Земли страдают психическими расстройствами

Число диагностированных случаев психических расстройств в мире за последние 33 года выросло почти в два раза, порядка 1,2 млрд жителей Земли страдают такими заболеваниями. Такую оценку приводит медицинский журнал The Lancet.
"По нашим оценкам, в 2023 году было 1,17 млрд диагностированных случаев психических расстройств по всему миру, это соответствует коэффициенту частоты заболеваемости в 14,2 тыс. на 100 тыс. человек. Эти оценки соответствуют росту диагностированных случаев на 95,5% и увеличению коэффициента частоты заболеваемости на 24,2% в период с 1990 по 2023 год", - говорится в статье журнала.
Исследование охватывает период до 2023 году включительно, проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены по тревожному расстройству, клинической депрессии, дистимии, анорексии, нервной булемии, шизофрении, расстройству поведения.
Психические заболевания в 2023 году оказались на шестой строчке по показателю бремени болезни DALY (Disability-Adjusted Life Years), то есть годам здоровой жизни, потерянным из-за недуга. В 1990 году ментальные расстройства находились на 12-й строчке по этому показателю. В первую тройку по оцениваемому бремени болезни вошли тревожное расстройство, клиническая депрессия и шизофрения. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Чаще психические расстройства выявляют среди женщин, чем среди мужчин, возрастная группа от 15 до 19 лет лидирует по частотности диагностирования ментальных заболеваний.
"Психические расстройства в 2023 году представляли собой существенное бремя для состояния здоровья населения во всем мире, независимо от имеющихся ресурсов [здравоохранения]. <…> Необходимы более эффективные системы выявления [заболеваний], особенно в странах с низким и средним доходом. Также нам необходима более инклюзивная и скоординированная политика по снижению бремени болезней через раннее выявление и лечение, с учетом специфики пола и возраста во всех [исследованных] регионах", - говорится в публикации.