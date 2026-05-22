Вяснено, сколько жителей Земли страдают психическими расстройствами

Число диагностированных случаев психических расстройств в мире за последние 33 года выросло почти в два раза, порядка 1,2 млрд жителей Земли страдают такими заболеваниями. Такую оценку приводит медицинский журнал The Lancet.

"По нашим оценкам, в 2023 году было 1,17 млрд диагностированных случаев психических расстройств по всему миру, это соответствует коэффициенту частоты заболеваемости в 14,2 тыс. на 100 тыс. человек. Эти оценки соответствуют росту диагностированных случаев на 95,5% и увеличению коэффициента частоты заболеваемости на 24,2% в период с 1990 по 2023 год", - говорится в статье журнала.

Исследование охватывает период до 2023 году включительно, проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены по тревожному расстройству, клинической депрессии, дистимии, анорексии, нервной булемии, шизофрении, расстройству поведения.

Психические заболевания в 2023 году оказались на шестой строчке по показателю бремени болезни DALY (Disability-Adjusted Life Years), то есть годам здоровой жизни, потерянным из-за недуга. В 1990 году ментальные расстройства находились на 12-й строчке по этому показателю. В первую тройку по оцениваемому бремени болезни вошли тревожное расстройство, клиническая депрессия и шизофрения. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Чаще психические расстройства выявляют среди женщин, чем среди мужчин, возрастная группа от 15 до 19 лет лидирует по частотности диагностирования ментальных заболеваний.