Пластический хирург рассказал, в какой операции может пригодиться жир пациента

Для гибридного увеличения груди необходим собственный жир пациента. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, пластический хирург, заместитель генерального директора Института пластической хирургии и косметологии (ИПХиК), председатель Международного комитета Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), член международных профессиональных обществ пластической хирургии Ахмед Рахимов.

«Для тех, кто стремится не только увеличить грудь, но и добиться гармоничного, естественного и эстетичного результата, оптимальным решением станет гибридное увеличение. Этот метод сочетает установку импланта для создания основного объема и липофилинг — пересадку собственного жира пациента, например, из области живота или внутренней поверхности бедер, для дополнительной коррекции формы и контуров груди», — заявил врач.

Рахимов рассказал, что жировая ткань необходима для сглаживания переходов между тканями и имплантом, маскировки контуров самого импланта, коррекции асимметрии, а также для улучшения формы и мягкости груди.

«Данная методика позволяет в среднем увеличить грудь на один-два размера. Однако стоит учитывать, что понятие «размер груди» достаточно условно, так как итоговый результат зависит от исходных анатомических особенностей пациентки, структуры мягких тканей и объема выбранного импланта», — объяснил эксперт.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе результат гибридного увеличения груди остается стабильным: имплант сохраняет свою форму и объем, а прижившаяся жировая ткань становится полноценной частью собственных тканей организма. При этом грудь, как и у любой женщины, с течением времени подвержена естественным изменениям — на ее форму могут влиять возраст, колебания веса и гормональный фон.

«За одну процедуру липофилинга в область одной молочной железы обычно безопасно переносить 100–300 мл собственного жира пациентки. Точный объем определяется индивидуально. Как правило, приживается от 50 до 80% пересаженного материала — этот показатель зависит от хирургической техники, кровоснабжения, особенностей организма и соблюдения рекомендаций после операции. Для достижения желаемого результата иногда требуется повторный липофилинг, который проводят через 4–6 месяцев, когда пересаженная жировая ткань полностью стабилизируется и можно объективно оценить итог», — заявил специалист.

Рахимов также отметил, что в подобной операции не используется донорский жир от другого человека. Жировая ткань обязательно должна быть собственной, так как применение чужого материала связано с высоким риском иммунного ответа и последующего отторжения.