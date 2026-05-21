Пластический хирург рассказал, в какой операции может пригодиться жир пациента

Хирург Рахимов: для гибридного увеличения груди нужен собственный жир пациента
Для гибридного увеличения груди необходим собственный жир пациента. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, пластический хирург, заместитель генерального директора Института пластической хирургии и косметологии (ИПХиК), председатель Международного комитета Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), член международных профессиональных обществ пластической хирургии Ахмед Рахимов.
«Для тех, кто стремится не только увеличить грудь, но и добиться гармоничного, естественного и эстетичного результата, оптимальным решением станет гибридное увеличение. Этот метод сочетает установку импланта для создания основного объема и липофилинг — пересадку собственного жира пациента, например, из области живота или внутренней поверхности бедер, для дополнительной коррекции формы и контуров груди», — заявил врач.
Рахимов рассказал, что жировая ткань необходима для сглаживания переходов между тканями и имплантом, маскировки контуров самого импланта, коррекции асимметрии, а также для улучшения формы и мягкости груди.
«Данная методика позволяет в среднем увеличить грудь на один-два размера. Однако стоит учитывать, что понятие «размер груди» достаточно условно, так как итоговый результат зависит от исходных анатомических особенностей пациентки, структуры мягких тканей и объема выбранного импланта», — объяснил эксперт.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе результат гибридного увеличения груди остается стабильным: имплант сохраняет свою форму и объем, а прижившаяся жировая ткань становится полноценной частью собственных тканей организма. При этом грудь, как и у любой женщины, с течением времени подвержена естественным изменениям — на ее форму могут влиять возраст, колебания веса и гормональный фон.
«За одну процедуру липофилинга в область одной молочной железы обычно безопасно переносить 100–300 мл собственного жира пациентки. Точный объем определяется индивидуально. Как правило, приживается от 50 до 80% пересаженного материала — этот показатель зависит от хирургической техники, кровоснабжения, особенностей организма и соблюдения рекомендаций после операции. Для достижения желаемого результата иногда требуется повторный липофилинг, который проводят через 4–6 месяцев, когда пересаженная жировая ткань полностью стабилизируется и можно объективно оценить итог», — заявил специалист.
Рахимов также отметил, что в подобной операции не используется донорский жир от другого человека. Жировая ткань обязательно должна быть собственной, так как применение чужого материала связано с высоким риском иммунного ответа и последующего отторжения.