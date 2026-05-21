Биолог Антонина Обласова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему происходят вспышки заболеваемости вакцинными штаммами вирусов. По её словам, причина заключается в гражданах, которые отказываются делать прививки.

«Пока на планете остаются очаги дикого вируса, расслабляться нельзя. Нужно обеспечивать хороший иммунный щит в виде привитого большинства, чтобы, даже если этот вирус и будет «импортирован» в нашу страну, он не смог с лёгкостью найти тут новых хозяев и распространиться», — сказала эксперт.

Охват живой полиовакциной в мире постепенно улучшается, но остаётся неоднородным, и это отражается на непривитых детях и возможности циркуляции вируса.