Уролог назвал частую причину мужского бесплодия

Синдром «мешка с червями» в яичках может негативно сказаться на мужской фертильности — он встречается примерно у 15-20% мужчин. Об этом сообщил уролог Сукс Минхас после обновления клинических рекомендаций Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании. Эксперта цитирует издание Metro.

Речь идет о варикоцеле — расширении вен в мошонке, нарушающем условия для нормального развития сперматозоидов. По данным специалистов, среди мужчин с первичным бесплодием это состояние выявляется примерно у 40% пациентов, однако во многих случаях остается недиагностированным.

Уролог отмечает, что варикоцеле представляет собой скопление расширенных вен вокруг яичка и чаще всего поражает левую сторону: около 90% случаев приходятся на левое яичко, около 10% — на правое или двустороннее поражение.

«Симптомы могут включать боль и дискомфорт, обычно тупого или ноющего характера, а также отек и уменьшение объема яичка. В ряде случаев пациенты описывают ощущения как «мешок с червями» из-за характерного венозного рисунка», — поясняет врач.

По словам эксперта, механизм влияния на фертильность связан с нарушением кровообращения и перегревом яичка: вены расширяются и переполняются кровью, что повышает локальную температуру. Это может приводить к окислительному стрессу и ухудшению качества спермы. Также при выраженных формах возможно снижение выработки тестостерона, которое, как правило, может нормализоваться после лечения.

До недавнего времени британские рекомендации не подтверждали, что лечение варикоцеле улучшает вероятность зачатия. Однако в обновленных рекомендациях 2026 года врачам теперь советуют рассматривать возможность хирургического или радиологического лечения у пациентов с подтвержденным диагнозом.