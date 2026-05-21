Хирург спас жизнь малышу с дыхательной недостаточностью

Хабаровский хирург спас жизнь малышу, который родился на Камчатке раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Ребенок живет в отдаленном селе Палана. После месяцев выхаживания в краевой больнице он вынужден регулярно проходить лечение в Санкт-Петербурге. Как рассказали в минздраве Камчатского края, после очередного возвращения домой перенесенное ОРВИ дало осложнение - дыхательную недостаточность.

Перевезти малыша в федеральный центр оказалось невозможным. Транспортировка требовала около 15 кислородных баллонов, но авиаперевозка таких грузов запрещена.

"На помощь поспешили специалисты Детской краевой клинической больницы имени Пиотровича. После совместной видеоконференции с федеральными экспертами медики решили не транспортировать ребенка, а отправить торакального хирурга Сергея Гандурова" - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Операция прошла успешно, и теперь ребенок может безопасно лететь в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение.