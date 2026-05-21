Хирурги вернули возможность ходить подростку после падения с высоты

Хирурги Российской детской клинической больницы Минздрава России выполнили сложнейшую симультанную операцию для спасения ребенка, получившего тяжелую сочетанную травму при падении с высоты. Симультанные операции - это вмешательства, когда хирурги синхронно работают сразу на нескольких органах и частях тела. Такие операции все чаще заменяют классический подход - когда несколько операций выполняются последовательно.

© Российская Газета

Четырнадцатилетний подросток из Макеевки (Донбасс) случайно выпал из окна четвертого этажа. Мальчик остался жив, но получил тяжелейшие травмы: перелом позвоночника в поясничном отделе, оскольчатые переломы рук, ушиб легких. Из-за сдавления спинного мозга он оказался парализован, были нарушены функции тазовых органов.

Помогла телемедицина: местные хирурги обратились к коллегам из РДКБ, и по итогам консилиума подростка эвакуировали в Москву для проведения высокотехнологичной операции.

Когда состояние мальчика после падения стабилизировали, его бортом санавиации доставили в РДКБ - вертолетная площадка оборудована прямо на территории больницы.

Чтобы понять, как лучше действовать, подростку сделали МРТ. Задача перед хирургами стояла сложнейшая: на снимке было видно, что костные осколки раздробленных позвонков сдавили спинной мозг, твердая мозговая оболочка была разорвана, началась ликворея - истечение спинномозговой жидкости. Мальчику угрожала полная неподвижность.

Чтобы не подвергать организм подростка многократным наркозам, врачи приняли решение провести сложнейшую симультанную операцию: пациента синхронно оперировали две бригады хирургов.

Одна хирургическая бригада восстанавливала руки: врачи "собрали" отломки на костях предплечий обеих рук, зафиксировали их титановыми пластинами. Вторая бригада одновременно выполняла операцию на позвоночнике.

"Мы удалили костные осколки, провели декомпрессию спинного мозга и выполнили пластику твердой мозговой оболочки, чтобы остановить истечение спинномозговой жидкости. Следующим шагом стала фиксация области перелома - в позвонки были установлены специальные винты, которые соединили титановыми стержнями. Металлоконструкция позволила восстановить и зафиксировать здоровую анатомическую ось", - рассказал "РГ" врач - травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Андрей Пантелеев.

Врачи стремились не просто облегчить состояние подростка, но вернуть ему возможность двигаться. И это им удалось. Сложная операция была выполнена мастерски: уже в первые дни к ребенку начала возвращаться чувствительность и двигательная активность в ногах. Благодаря комплексной программе медицинской реабилитации через месяц после операции он смог самостоятельно ходить.

Завершающим этапом лечения стало удаление пластин, фиксировавших переломы рук.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо - уверенно ходит, живет полноценной жизнью и возвращается к занятиям спортом.