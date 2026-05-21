Ожидаемая средняя продолжительность жизни выросла в России

В 2025 году, по данным ООН, средняя продолжительность жизни в мире составила 73 года, в России - 73,4 года. К 2030 году она должна составить не менее 78 лет (и 81 год - к 2036 году) - такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин. По оценке главного внештатного гериатра Минздрава России, члена-корреспондента РАН Ольги Ткачевой, численность населения старших возрастных страт неуклонно растет. Уже сегодня она составляет 23 процента населения.

Прогноз ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) не всегда коррелирует с реальными показателями, поскольку не может учитывать такие факторы, как возникновение эпидемий или, напротив, появление высокоэффективного лекарства от рака. Это вероятностная величина, интегральный показатель, поясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Есть ОПЖ при рождении, ОПЖ в 60 лет и так далее. Но эти показатели в России реально растут, подтверждает международная статистика World Population Prospects UN.

Плюс профилактика

Это происходит благодаря прежде всего достижениям медицины: появляются методы профилактики многих болезней, новые препараты и методы лечения. Значимую роль играют специальные фокусные программы - например, по снижению травматизма на дорогах, антитабачные и антиалкогольные кампании, по лечению тяжелых редких и социально значимых болезней, например, сахарного диабета и т.д.

Высокую эффективность показал перенос акцентов в системе здравоохранения на раннюю диагностику и профилактику: различные скрининги, вакцинация, контроль показателей здоровья (давление, уровень сахара и холестерина), а также диспансеризация, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. А также быстрое развитие специализированной медпомощи: открытие региональных сосудистых центров, сети центров амбулаторной онкопомощи и т.д.

Минус вредные привычки

Продемонстрировали свою эффективность и программы борьбы с курением, принятые в нашей стране после принятия Глобальной стратегии ускорения борьбы против табака. По данным Минздрава России, с 2009 года количество курильщиков в России снизилось более чем в два раза - с 39,5 до 18,6 процента.

Снижается и потребление алкоголя. По информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, в сентябре 2025 года потребление алкоголя в России снизилось до 7,84 литра на душу населения в год - это минимум с 1999 года. Кроме того, меняется и структура потребления: часть молодежи и обеспеченного среднего класса сознательно снижают употребление крепких напитков, переходя на вино, сидр, пиво или вовсе на безалкогольные альтернативы, что также положительно сказывается на продолжительности жизни россиян.

Популярность ЗОЖ растет

Укрепляют здоровье и повышают ОПЖ как мужчин, так и женщин регулярные занятия спортом. По данным Министерства спорта РФ, в 2024 году количество россиян, систематически занимающихся спортом, впервые превысило 80 миллионов человек, то есть более 60 процентов от общей численности населения.

Все больше сторонников появляется у принципов здорового питания. У молодежи стало модным заявлять: "Я на ЗОЖ". Соблюдение норм здорового питания, включая достаточное потребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного белка и сокращение избытка сахара и соли, положительно сказывается на снижении заболеваемости и продлевает здоровую жизнь.

Государство поддерживает

Сбережение населения, продление здоровой жизни объявлены приоритетом государства. Этим целям посвящены национальные проекты: "Здравоохранение", "Продолжительная и активная жизнь", "Новые технологии сбережения здоровья", "Семья".

Система здравоохранения страны последовательно выполняет задачи по снижению младенческой смертности. Этому способствует строительство и оснащение перинатальных центров и улучшение медицинской помощи новорожденным. По сообщению министра здравоохранения Михаила Мурашко, в 2025 году уровень младенческой смертности достиг исторического минимума и составил 3,6 промилле, то есть менее 4 смертей на тысячу родившихся детей.

Свою роль играют регуляторные меры, направленные на сбережение населения. Так, эффективными оказались меры по ужесточению оборота алкоголя. Конечно, важную роль в продлении жизни играют и социальные, и экономические факторы: уровень доходов и образования населения, меры социальной поддержки тех, кому она необходима. Но многое зависит и от самого человека, чтобы он жил долго, оставаясь здоровым и бодрым.