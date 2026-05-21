Разработки спортивной медицины приходят в клиническую практику

Спорт высоких результатов связан с запредельными нагрузками. Выдержать их спортсменам помогают грамотные схемы тренировок и достижения спортивной медицины и науки. Над чем сегодня работают специалисты, помогающие ставить рекорды, но сохранить при этом здоровье, "РГ" рассказал заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, д.м.н., профессор, мастер спорта России Евгений Ачкасов.

Евгений Евгеньевич, после неоправданных ограничений наши спортсмены возвращаются на мировые арены с флагом и гимном. Чем сегодня помогают им спортивные врачи и ученые?

Евгений Ачкасов: Задача спортивной медицины - правильно определить физиологические резервы человека и помогать ему реализовать свой потенциал без ущерба для здоровья. И для этого используется много научно обоснованных методов. В числе первых - медикаментозная коррекция функционального состояния препаратами, которые находятся в разрешенном спектре. Большие нагрузки сопряжены с изменениями микроэлементного статуса. Поэтому применение комплексов витаминов и микроэлементов - одно из наиболее востребованных и перспективных направлений. Нормальный микроэлементный статус обеспечивает хороший иммунитет спортсмена и высокую работоспособность. Мы ищем субстраты, которые могут стимулировать деятельность головного мозга, физический и сосудистый статус. Находим порой совершенно необыкновенные решения. Например, установлено, что полоскание рта раствором глюкозы определенной концентрации запускает механизмы стимуляции центральной нервной системы, что может приводить к повышению спортивного результата. Или, например, мы точно знаем, что на организм по-разному действует различная музыка. Эффективным может оказаться применение кофеина, который сейчас не запрещен в спорте. Еще одно из направлений - использование гипогипероксических тренировок и различных барокамер. Это, по сути дела, имитация условий высокогорья. Когда человек тренируется в горах, в условиях недостатка кислорода, его организм адаптируется к ним. И когда он потом бежит в условиях нормальной концентрации кислорода в воздухе, то его скорость растет. Для восстановления после нагрузок используются также различные природные факторы - например, ванны с пантами марала, других натуральных веществ. Разработки спортивной медицины подходят и для массового, и особенно для детского спорта

Используются ли в спортивной медицине современные цифровые технологии?

Евгений Ачкасов: Конечно, спортивная медицина не стоит на месте. Например, сейчас мы в Сеченовском университете разрабатываем метод оцифровки стереотипа движения человека и создаем цифровой паспорт движения спортсмена. Фото в наших общегражданских паспортах показывают, как человек внешне меняется с годами. Но точно так же у любого из нас меняется и стереотип движения, он у каждого свой, индивидуальный. И мы регистрируем эти изменения точно так же, как и фотография фиксирует изменения лица. Делается это за счет специальных датчиков, расположенных на теле и в обуви спортсмена. И, если он получает травму, мы понимаем, какое движение у него было до травмы, почему оно изменилось и как надо его вернуть. При этом важны самые мелкие детали движения, например, в объеме толчка, силе прыжка и так далее. Сочетание физических качеств проявляется как раз при восстановлении стереотипа движения, которое было исходно до травмы или пика формы. Эти технологии мы уже используем с применением искусственного интеллекта.

А какие инновации медицина предлагает для совершенствования тренировочного процесса?

Евгений Ачкасов: Одно из самых новых направлений - создание искусственных природоподобных неровных тренировочных поверхностей для спортсменов. В древние времена человек ходил босиком по неровной поверхности и наш организм был приспособлен к этому. С развитием цивилизации мы стали ходить в обуви и по ровной поверхности, что влияет на физическую форму. В нашем университете совместно с партнером разработана модульная система искусственной неровной поверхности для развития физических качеств человека и его реабилитации. Модули, которые мы создали, имеют совершенно разные рельефные поверхности, имитирующие природные естественные неровности, - крупные и мелкие ребра, треугольники, полусферы, овалы и т. д. Такой комплекс позволяет выполнять упражнения на баланс, на координацию, силу, ловкость, гибкость, их можно адаптировать под разные виды спорта. Например, гимнасткам удобно тренировать на них вольные упражнения, так как потом на ровной поверхности они лучше держат баланс. Это также наша российская разработка.

Могут ли достижения спортивной медицины использоваться в массовом любительском спорте?