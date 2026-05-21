Минздрав добавил в стандарт лечения ожирения у детей хирургические операции

Минздрав ввел хирургические методы оказания помощи детям с ожирением в стандарт лечения. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Так, в некоторых случаях будет проводиться продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Регламентирован и ежедневный осмотр врачом хирургом.

Кроме того, в стандарт добавлены консультации диетолога и осмотр у оториноларинголога при диагностике заболевания.