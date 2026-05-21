Врачи впервые пересадили стволовые клетки пациентке с онкозаболеванием

В Краевой клинической больнице №2 Владивостока врачи провели первую на Дальнем Востоке успешную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток пациентке с множественной миеломой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Метод заключается в пересадке собственных стволовых клеток после курса высокодозной химиотерапии, что значительно снижает риск рецидива заболевания.

Первая трансплантация прошла успешно, и пациентка уже выписана домой. Ее состояние удовлетворительное.

В настоящее время в Приморье около 300 человек живут с множественной миеломой, ежегодно регистрируется еще около 30 новых случаев заболевания. В больнице планируют проводить подобные операции регулярно: в этом году врачи намерены выполнить еще несколько трансплантаций.

Ранее жителям Приморья для получения такого лечения приходилось обращаться в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь же высокотехнологичную помощь можно получить на месте по полису обязательного медицинского страхования.