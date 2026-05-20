Из живота пациента удалили больше литра паразитов

Волгоградские врачи спасли пациента, страдающего от запущенной формы паразитарного заболевания. В ходе многочасовой операции из брюшной полости 25-летнего молодого человека удалили более литра паразитов.

© Мир24

Пациент обратился в медицинское учреждение с жалобами на опухоль в нижней части живота, боли и проблемы с мочеиспусканием. При обследовании было выявлено паразитарное поражение малого таза и правой доли печени.

Молодому человеку поставили диагноз эхинококкоз. Заразиться болезнью можно через грязные руки, загрязненную пищу или воду, при контакте с собаками-переносчиками паразитов.

При заражении в организме возникают наполненные личинками кисты. Они могут распространяться по всему телу, что грозит летальным исходом.

Оказалось, что пациент был пастухом на животноводческой ферме и заразился на работе. Во время операции хирургам пришлось действовать крайне осторожно, так как киста срослась с с мочевым пузырем и кишечником. Вмешательство прошло удачно, и через 10 больного выписали домой, сообщает Волгоградский государственный медицинский университет.

Ранее в Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в голове. 29-летний мужчина случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. Гвоздь не дошел до головного мозга всего 2 мм.