Эпидемиолог Вадим Покровский умер на 72-м году жизни

Эпидемиолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН Вадим Покровский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Измерова.

«20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский. <...> Огромную часть своей жизни и научной деятельности он посвятил проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих ей заболеваний. Он создал научную школу, подготовил огромное число специалистов в области противодействия распространению ВИЧ», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Измерова Вадим Покровский был членом учeного совета и заведующим лабораторией постгеномных технологий.