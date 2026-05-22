Вирусолог рассказал, как вести себя на круизном лайнере при вспышке инфекции

Самоизоляция в каюте и ношение медицинской маски помогут пассажирам круизных лайнеров снизить риски заражения в случае вспышки вирусных заболеваний на борту, сказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Николай Никитин.

В апреле на лайнере MV Hondius, который вышел из Аргентины и совершал круиз к Антарктиде, произошла вспышка хантавируса. Вначале на его борту умерла супружеская пара из Нидерландов, затем еще один человек. Всемирная организация здравоохранения в мае сообщила об 11 случаях заражения хантавирусом на борту, позднее оценка была снижена до 10 случаев, из них три с летальным исходом. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, на территории России случаев передачи этого штамма хантавируса от животного к человеку никогда не фиксировалось.

"Замкнутое пространство лайнера - идеальная среда для передачи вирусов. Если у вас возникли симптомы вирусного заболевания (в том числе гриппа, коронавируса) или вы узнали о больном человеке на борту, нужно в первую очередь уведомить экипаж, так как основная работа по предотвращению распространения вируса лежит на нем. Самим пассажирам необходимо начать использовать в общественных местах медицинскую маску - она снизит риски передачи инфекции на 10%, но это лучше, чем ничего. Хорошо бы взять с собой в путешествие "строительную" маску N95 - у нее защита выше", - отметил Никитин в разговоре с ТАСС.

Эксперт также посоветовал ограничить контакты с людьми на борту - избегать мест массового скопления людей, где вирусы распространяются по воздуху и через предметы (дверные ручки, кнопки лифта). Вместо посещения шведских столов можно заказать еду в каюту.

"Чем лучше вентилируются помещения, тем безопаснее. Поэтому хорошо, если в каюте есть балкон или окно, через которое в помещение будет поступать свежий воздух. В случае, если у вашего соседа по номеру появились малейшие симптомы инфекции, необходимо его изолировать. Максимально эффективная тактика - ссаживать потенциально зараженного пассажира на берег и увозить в ближайшую больницу. Пребывание с ним в одном номере - это почти стопроцентный риск заражения", - добавил эксперт.

Он также порекомендовал мыть руки с мылом в течение не менее 20-30 секунд после каждой прогулки за пределы номера, так как для круизных лайнеров более характерны ротавирусы и норовирусы. Соблюдение перечисленных правил особенно важно для представителей групп риска - пожилых людей, обладателей хронических заболеваний и детей.