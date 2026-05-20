Санавиация спасла двух беременных женщин и их малышей

В минувшие выходные специалисты Приморского краевого перинатального центра и Территориального центра медицины катастроф провели два срочных вылета для оказания помощи беременным женщинам. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Первую пациентку, находящуюся на 25-й неделе беременности, доставили из Дальнегорска. У нее развилось опасное осложнение - преждевременная отслойка плаценты. Благодаря быстрой реакции врачей удалось сохранить беременность.

Второй вылет был направлен в Дальнереченск, где помощь потребовалась молодой женщине, которая ожидает своего первого ребенка. Ее также перевезли в перинатальный центр для продолжения лечения и наблюдения.

Обе женщины сейчас находятся под наблюдением врачей.