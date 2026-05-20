Российская вакцина от Эболы может защитить от Бундибугио

Отечественная вакцина против вируса Эбола, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вероятно, способна обеспечивать защиту и от редкого штамма Бундибугио (Bundibugyo ebolavirus), который сейчас распространяется в Африке. Об этом "Известиям" сообщил научный руководитель центра Александр Гинцбург.

По его словам, генетическое сходство этого варианта вируса с вакцинным штаммом составляет около 60-70%. В связи с этим, как отмечает ученый, медиков, работающих в очагах распространения инфекции, следует защищать не только средствами индивидуальной защиты, но и уже существующей вакциной.

"Я считаю, что он может давать иммунитет от этого патогена, хотя этого мы не проверяли. В отсутствие других средств нужно использовать это", - уточнил он.

В то же время Гинцбург отметил необходимость разработки отдельной вакцины против штамма Бундибугио. Однако, по его словам, в распоряжении института пока отсутствует образец этого патогена.

Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке ДРК в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая, однако специалисты не исключают, что до этого вирус распространялся среди местного населения уже несколько недель. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Сейчас в ДРК выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 131 человек. В Уганде зарегистрированы один случай заражения и один летальный исход. В обоих случаях речь идет о гражданах ДРК, недавно прибывших в страну.