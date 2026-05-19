Мурашко ответил, готов ли мир к новым пандемиям после COVID-19

Мир сегодня является однозначно более подготовленным к новым пандемиям после пандемии коронавируса, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мир стал более готов, это однозначно", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос российским журналистам в Женеве, куда министр прибыл для участия в 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По оценкам министра, о более высокой степени готовности свидетельствует то, как сегодня ведутся дискуссии касательно новых очагов возникновения вирусных заболеваний и то, насколько четко страны реагируют на такие вспышки.

"Испания показывала пример, как в чрезвычайной ситуации работать с инцидентом, как оказывать медицинскую помощь, как отслеживать движение пациентов, проводить расследования", - пояснил он, имея в виду вспышку хантавируса на круизном лайнере MV Hondius.

По словам Мурашко, на фоне вспышки лихорадки Эбола в мире также формируются международные механизмы реагирования. Министр подчеркнул, что Россия участвует во всех соответствующих процессах.