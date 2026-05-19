Мужчина засунул кабель в уретру и проходил с ним десять лет

В Великобритании 60-летний мужчина обратился к врачам с болью и отеком полового члена, причиной которых оказался телефонный кабель в уретре. Об этом сообщается в статье, опубликованной в BMJ Case Reports.

© Lenta.ru

Пациент поступил в урологическое отделение с жалобами на боль, отек, покраснение и затрудненное мочеиспускание. Врачам он давал «туманные и противоречивые» пояснения, но в итоге признался, что вставил кабель в уретру еще десять лет назад и с тех пор не обращался за помощью. Долгое время у него не было симптомов, однако к моменту визита у мужчины развился сепсис.

Компьютерная томография показала плотное трубчатое образование в уретре с признаками кальцинации. Эндоскопическое извлечение инородного тела оказалось невозможным из-за его размера и сильного отека. Врачи установили надлобковый катетер для отвода мочи и назначили антибиотики. Через восемь недель, после того как отек и инфекция частично отступили, хирурги провели вентральную уретротомию и удалили камень размером девять на пять сантиметров, внутри которого находился фрагмент телефонного кабеля.

Подобные случаи в литературе описаны, однако пациенты обычно обращаются за помощью в течение нескольких часов или дней. Задержка на годы встречается редко и ведет к высокому риску осложнений и инфекциям мочевыводящих путей. Не участвовавший в лечении уролог Бобак Берухим назвал случай экстраординарным, подчеркнув важность доверительной беседы с пациентом, чтобы помочь ему преодолеть стыд. После операции мужчина полностью восстановился.

Ранее сообщалось, что 21-летний студент попал больницу с USB-кабелем в пенисе. Он признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения.