Из желудка волгоградца извлекли свыше 200 монет, 11 гаек и две дверные петли

Доктора в Волгограде извлекли из желудка и пищевода 50-летнего местного жителя 227 инородных предметов. Мужчину госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Волгоградской области.

Медики во время обследования обнаружили в его желудке 214 монет на общую сумму 875 рублей, а также 11 гаек и две дверные петли. Однако то, как именно предметы оказались в организме взрослого мужчины, остается неизвестным.

Извлечение было проведено малоинвазивным эндоскопическим методом, что позволило ускорить восстановление пациента. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, но остается под наблюдением врачей.

Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств. Такой подход позволил минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациент, — передает официальный сайт ведомства.

