«Санофи» готова обеспечить всех детей в РФ вакциной от менингококка

Компания "Санофи" совместно с предприятием "Нанолек" готова в 2027 году обеспечить потребность всех российских детей в вакцине от менингококковой инфекции, сообщила генеральный менеджер бизнес-подразделения "Вакцины" "Санофи" в России и СНГ Наталья Швецова в ходе мероприятия, посвященного 15-летию компании "Нанолек" в Кирове.

"Мы занимаемся локализацией [вакцины] от менингококковой инфекции, поскольку инфекция действительно очень актуальна и очень важно ее профилактировать. Мы готовы к [2027] году производить достаточный объем вакцины - сколько требуется для российских детей", - сказала Швецова.

В 2021 году "Нанолек" и "Санофи" подписали соглашение о локализации вакцины для профилактики менингококковой инфекции. В 2022 году партнеры завершили технологический трансфер методик контроля качества и процессов вторичной упаковки препарата "Менактра". Следующим этапом в 2024 году стал переход на производство менингококковой вакцины "МенКвадфи" со столбнячным анатоксином, которая расширяет возможности вакцинации лиц в более широком возрастном диапазоне. Вакцина производится на заводе компании "Нанолек" в поселке Левинцы в Кировской области.

По данным компании, сегодня в России произведено около 2 млн доз вакцин против менингококковой инфекции.

Вакцина "МенКвадфи" применяется для профилактики менингококковых инфекций у детей с шестой недели жизни, подростков, взрослых и пожилых людей.

Менингококковая инфекция преимущественно поражает детей и молодежь. Опасность инфекции - в развитии тяжелых генерализованных форм, высокой летальности и инвалидизации после перенесенного заболевания. Наиболее высокая заболеваемость и смертность наблюдается у детей в возрасте до года.