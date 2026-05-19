Как опасные супербактерии переносятся из украинских госпиталей в Европу

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты Украины и Великобритании, опубликовала статью, в которой заявили, что раненные в боях украинские солдаты нередко оказываются заражены микроорганизмами, не реагирующими ни на один антибиотик. Генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что эти штаммы могут переноситься из украинских госпиталей в Европу.

«Статья в целом соответствует современным данным о росте антибиотикорезистентности в условиях войны. Такой процесс ранее наблюдался в Ираке и Афганистане. Есть подтверждения, что в украинских военных госпиталях действительно фиксируется рост мультирезистентных бактерий, а также данные о переносе таких штаммов с Украины в европейские клиники — в Польшу, Германию, Нидерланды. То есть утверждение, что война способствует распространению антибиотикорезистентности, научно обосновано», — отметил Крутовский.

При этом эксперт подчеркнул, что статью нельзя воспринимать как доказательство появления принципиально новых «суперорганизмов».