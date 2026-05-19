Эксперт рассказал о шансах вылечить лимфому в России

Около 80% пациентов в России, у которых обнаружили лимфому (злокачественное опухолевое заболевание лимфатической системы), выздоравливают. Об этом сообщила генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

"80% пациентов с лимфомами выздоравливают, 60% с острыми лейкозами выздоравливают", - сказала Паровичникова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Также она добавила, что сейчас 90% граждан с апластической анемией вылечиваются.

Паровичникова отметила, что в лечении заболеваний помогает химиотерапия.