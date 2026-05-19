В Минздраве назвали долю россиян с диабетом, не подозревающих о своем диагнозе

Около 6 млн страдающих сахарным диабетом россиян не подозревают о своем диагнозе, заявила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

По ее словам, поскольку примерно столько же пациентов с этим заболеванием в стране зарегистрированы официально, реальная численность диабетиков примерно вдвое превышает статистическую.

В настоящее время, добавила Мокрышева, все силы медицинского сообщества направлены на раннее выявление заболевания и профилактику его осложнений.

Особую тревогу вызывает прямая связь диабета с ожирением: по данным Минздрава, избыточный вес присутствует у 56% россиян, а ожирение — у 22–26% граждан. Оно в семь раз повышает риск развития сахарного диабета второго типа.

Академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что по темпам распространения ожирения Россия входит в первую десятку стран мира, и эту проблему «можно смело ставить знак равенства с диабетом».

Главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян сообщил, что 30–50% заболеваний у россиян вызваны избыточным потреблением сахара, который в рационе жителей страны в четыре раза превышает норму, и насыщенных жиров – их россияне едят в полтора-два раза больше допустимого максимума, а некоторые добавляют к этому еще и много соли. Это делает питание высококалорийным и малополезным.

