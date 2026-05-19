В ВОЗ заявили, что мир находится на пороге новой разрушительной пандемии

В мире возникает все больше вспышек инфекционных заболеваний. Это грозит человечеству новой глобальной эпидемией, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По мере того, как вспышки инфекционных заболеваний становятся все более частыми, они также становятся все более разрушительными, оказывая все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу, а также снижая возможности для восстановления после них", - следует из текста документа.

В докладе сказано, что "мир не стал безопаснее" после пандемии коронавируса и вспышек Эболы. Наоборот, человечеству грозит появление нового патогена, который передается от животного к человеку. При этом финансирование программ развития и эпиднадзора достигло минимума с 2009 года.

Вместе с тем растет недоверие самих людей к государственным институтам, распространяется все больше дезинформации и фиксируется неравенство в доступе в лечению и вакцинам. Если не предпринять срочные меры, то возможно появление масштабных санитарных кризисов, считают эксперты.