Сколько составляет инкубационный период вируса Эбола

Инкубационный период вируса Эбола составляет от 2 до 21 дня. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий НГУ Юлия Ермолаева.

— Доказательств того, что инкубационный период сильно варьируется в зависимости от конкретного штамма, нет. Однако, по некоторым данным, у детей инкубационный период может быть короче, чем у взрослых, — сказала Ермолаева.

По словам врача, основной риск существует для тех, кто едет в командировку или туризм в Африку. Она отметила, что главная защита — избегать контактов с больными людьми и животными, передает ТАСС.

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения — в материале «Вечерней Москвы».

Стало известно, что в Демократической Республике Конго откроются три новых центра лечения лихорадки Эбола, от которой в стране уже скончались около 120 человек.