Число пострадавших от укусов клещей в России выросло в два раза

Число россиян, пострадавших от укусов клещей, превысило с начала сезона 84 тысячи, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. По этим данным, за неделю показатель вырос почти вдвое (ранее сообщалось о 43 тысячах случаев). Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае.

Сообщается также, что клещевой энцефалит может передаваться в отдельных районах 49 регионов страны, включая подмосковные Дмитровский и Талдомский районы, а также некоторые территории Санкт-Петербурга. Всего с начала года прививку от этого заболевания сделали более 2,4 миллиона человек, из них около 200 тысяч — только за последнюю неделю.

Ранее врач‑эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Абросимова предупредила, что с наступлением дачного сезона россияне сталкиваются с рядом серьезных эпидемиологических угроз на загородных участках. Специалист отметила, что весной активизируются природные угрозы. В этот период резко возрастает активность клещей, что повышает риск их укусов и заражения опасными инфекциями, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Кроме того, грызуны становятся более подвижными и могут переносить серьезные заболевания: Роспотребнадзор ранее предупреждал, что они являются переносчиками хантавируса, вызывающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Еще одна опасность весенне-летнего сезона — травмы во время садово-огородных работ. Порезы, ссадины и другие повреждения кожи при загрязнении земли создают риск инфицирования столбнячной палочкой.