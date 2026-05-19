Врачи спасли пациентку с гнойным воспалением верхнечелюстной области

В хирургическое отделение Дальнегорской центральной городской больницы экстренно поступила женщина с сильным воспалением верхнечелюстной области. Пациентка жаловалась на острую боль и выраженный отёк лица, сообщает минздрав Приморского края.

«Отёк был такой, что глаз почти не открывался, а боль — дёргающая, стреляющая. Терпеть было невозможно, — вспоминает Елена. — Сначала я подумала, что болит зуб, и пошла к стоматологу, но врач сказал, что ситуация гораздо серьёзнее, и направил в приёмный покой».

После обследования медики диагностировали одонтогенную флегмону верхнечелюстной области — острое гнойное воспаление, которое без своевременной помощи может привести к тяжёлым осложнениям и распространению инфекции.

Пациентку экстренно прооперировали. Хирурги вскрыли очаг воспаления и остановили дальнейшее распространение инфекции. Сейчас Елена продолжает лечение. Отёк постепенно спадает, боль ушла, состояние улучшается.