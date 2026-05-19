Россиян пугают новой вспышкой опасного заболевания

Ситуация с распространением Эболы в мире остается серьезной, а новая вспышка болезни подтверждает цикличность инфекции. Об этом ТАСС заявил академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, предыдущая крупная вспышка Эболы произошла в 2014 году. Тогда официально зарегистрировали около 28 тысяч случаев заражения.

Инфекция распространилась не только в Африке, но и вышла за ее пределы. Случаи заболевания фиксировали в США, Великобритании, Испании, Италии и Мали.

Во время той эпидемии умерли более 11 тысяч человек. Как отметил Онищенко, смертность тогда составила около 41%.

Эпидемиолог считает, что нынешняя ситуация показывает закономерный возврат инфекции спустя более десяти лет после предыдущего крупного подъема заболеваемости.

По словам специалиста, Эбола легко передается от человека к человеку, однако защититься от нее возможно. Для этого он посоветовал соблюдать правила гигиены, избегать контактов с больными людьми и животными, а также отказаться от поездок в страны, где зафиксирован рост заболеваемости.