Почему инфекции, которые считались побежденными, снова атакуют

В Москве заболеваемость корью выросла более чем вдвое, а среди детей в стране — почти на пятую часть выросла частота выявления туберкулёза. Означают ли эти цифры, что нас ждёт эпоха забытых эпидемий, и что нужно сделать прямо сейчас, чтобы не подхватить заразу?

Как отметил в комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, ситуация, когда в один день приходит информация о вспышке кори в одном из престижнейших вузов страны и о выявлении туберкулёза в обычной школе, — тревожный сигнал. Он говорит о том, что Россия и весь мир столкнулись с возвращением инфекций, которые считались побеждёнными. Корь и туберкулёз — болезни с разной природой, но их возвращение подчиняется одним и тем же законам.

Выявление кори у сотрудника факультета ВМиК МГУ запустило стандартный механизм: Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и определяет круг контактных лиц. Корь — одна из самых заразных инфекций в мире. По данным ведомства, около 90% заболевших не были привиты. В 2024 году по всей стране было зарегистрировано 22 455 случаев кори — в 1,72 раза больше, чем годом ранее. В Москве заболеваемость выросла в 2,23 раза. У двух учеников школы в Ростове-на-Дону выявлен инфильтративный туберкулёз лёгких. Важно, что бактериовыделение у детей отсутствовало, поэтому они не заразны для окружающих. Заболеваемость туберкулёзом среди детей в России выросла почти на 20% (на 17% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом). Отказ от вакцинации, в частности от БЦЖ, эксперты называют одной из ключевых причин.

«Существующие вспышки — лишь вершина айсберга. Главная причина возвращения управляемых инфекций — снижение коллективного иммунитета из-за отказа от прививок. Для формирования коллективного иммунитета к кори необходим охват вакцинацией не менее 95% населения. В реальности растёт число людей, которые либо сознательно отказываются от прививок, либо имеют ложные медотводы. Пандемия COVID-19 также стала катализатором: она перегрузила систему здравоохранения, отвлекая ресурсы от плановой вакцинации, подорвала доверие к медицине и усилила антипрививочные настроения. Кроме того, возросшие миграционные потоки способствуют трансграничному проникновению возбудителей, а высокая плотность населения в крупных городах увеличивает риски распространения».

По словам эксперта, если ситуация не изменится, нас ждут рост тяжёлых осложнений и летальных исходов: корь опасна пневмонией и энцефалитом, а туберкулёз в активной форме требует длительного лечения и несёт высокий риск инвалидизации. Массовая вспышка любой инфекции создаёт колоссальную нагрузку на больницы, отвлекая ресурсы от помощи другим пациентам.

На уровне государства необходимо повышать охват вакцинацией, проводить подчищающую иммунизацию, укреплять санитарный щит на границах и обеспечивать готовность медицинских учреждений. При выявлении кори в образовательных учреждениях следует проводить немедленное расследование, изолировать непривитых контактных и начинать экстренную вакцинацию. При выявлении туберкулёза главное — обследовать контактных и провести дезинфекцию.

«Родителям важно помнить: вакцинация остаётся наиболее надёжным способом защиты. Не стоит доверять мифам о прививках — вакцина в подавляющем большинстве случаев предотвращает тяжёлое течение болезни и летальный исход. Следует соблюдать Национальный календарь прививок, а при сомнениях обращаться к врачу. Здоровый образ жизни, полноценное питание и отсутствие хронического стресса создают базу для крепкого иммунитета».

Эксперт подчёркивает, что возвращение кори и туберкулёза — это не случайность, а результат долгосрочных тенденций: роста антипрививочных настроений и поствирусного ослабления системы общественного здоровья. Ситуация требует системного укрепления здравоохранения на государственном уровне и изменения культуры отношения к своему здоровью на уровне каждого человека. Инфекции не спрашивают нашего мнения — они просто ищут слабое звено. Наша задача — сделать так, чтобы таким звеном никто из нас не стал.