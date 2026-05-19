Как в России собираются бороться с лженутрициологами

Основатель EGENY Евгения Ермолаева заявила, что сегодня назвать себя нутрициологом может кто угодно, и в этом кроется серьезный риск.

© Vse42.ru

Кто такой нутрициолог – специалист с научным подходом или просто умелый продавец? На юридическом уровне четкого ответа пока нет. Из-за отсутствия профстандарта и официального статуса профессии эта сфера стала удобной площадкой для мошенников, которые под видом научных советов продвигают сомнительные и небезопасные добавки.

В разговоре с "Радио 1" основатель бренда EGENY Евгения Ермолаева отметила, что признание нутрициологии медицинской специальностью может кардинально повлиять на культуру потребления БАДов и повысить доверие ко всей отрасли.

– В настоящее время рынок нутрициологических услуг де-факто не регулируется. По экспертным оценкам, в России работают сотни тысяч специалистов, чей статус максимально не регламентирован. Это создает питательную среду для непрофессионалов, чьи рекомендации могут быть неэффективны или даже опасны, – пояснила эксперт.

По ее словам, пока нет профстандарта, "нутрициологом" может называться любой, кто окончил короткие курсы. Как подчеркнула эксперт, официальное признание профессии, а также создание профстандарта и четких квалификационных требований помогут отсеять случайных людей, которые заходят в такую чувствительную сферу, как здоровье. Главная задача регулирования – защитить потребителей от дилетантов, подрывающих репутацию профессии и способных навредить здоровью.

Она также добавила, что в перспективе это может привести не просто к росту рынка, а к его качественному обновлению – когда доверие будет строиться на доказательной базе, профессиональной этике и личной ответственности врача.