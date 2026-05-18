Как амурские цитологи помогают выявлять рак на ранней стадии

Рак нередко называют "мастером пряток" - болезнь может долго не давать о себе знать и оставаться незаметной для клинической диагностики. Именно поэтому так важна работа цитологов: специалисты Амурского областного онкодиспансера ежедневно анализируют тысячи клеток, чтобы обнаружить угрозу как можно раньше. В разговоре с газетой "Амурская правда" заведующая цитологической лабораторией Нина Новожилова рассказала о работе цитологов, своем пути и важности ее направления.

Путь Нины Николаевны в медицине начался с детской мечты: в детстве она решила стать врачом, чтобы вылечить младшего брата, страдавшего от атопического дерматита. На вступительных экзаменах в мединститут девушка даже писала сочинение о том, почему хочет быть детским врачом.

В онкодиспансер Новожилову привела судьба: после учебы она вместе с мужем‑однокурсником пришла на распределение в интернатуру, и профессор Виктор Гордиенко предложил им работу в амурском онкодиспансере. Муж сразу согласился пойти в хирургическое отделение, а Нина долго сомневалась - ведь выпускники мединститута мечтают лечить пациентов, а ей предложили должность в лаборатории. Однако сотрудники лаборатории рассказали, насколько важна их работа для постановки правильного диагноза, и увлекли ее. В итоге Нина Николаевна согласилась на интернатуру по клинической лабораторной диагностике, а затем посвятила себя цитологии.

Большую роль в профессиональном становлении Нины Новожиловой сыграла ее наставница - врач‑онколог Галина Ивановна Сычева. В 60 лет она заведовала цитолабораторией, куда пришла Новожилова. Именно Сычева "заразила" любовью к цитологии молодую Нину Николаевну. На данный момент она работает в данном направлении почти 30 лет, 15 из которых возглавляет лабораторию.

Работа цитолога требует усидчивости, терпения и развитой зрительной памяти: специалисты весь день проводят за микроскопом. За последние 10 лет диагностика шагнула далеко вперед - от рутинной микроскопии до высокотехнологичных молекулярных и цифровых методов. Четыре года назад лабораторию оснастили оборудованием для жидкостной цитологии, что существенно повысило точность скрининга рака шейки матки.

Чем отличается жидкостная цитология от традиционной? При традиционном методе биологический материал наносят на стекло, ждут, пока он высохнет, а затем окрашивают. Жидкостная же предполагает помещение биоматериала в виалу с консервирующим раствором, после чего готовится тонкослойный препарат с помощью процессора. Так все клетки концентрируются на одном стекле в 20‑миллиметровом диагностическом окошке. Нина Новожилова долго добивалась внедрения этого метода, поскольку он точнее и позволяет выявлять предраковые изменения шейки матки и цервикального канала на ранней стадии.

Сегодня диагностика фоновой патологии и рака шейки матки в Приамурье проводится централизованно в цитолаборатории онкодиспансера. Сюда поступает биоматериал из всех лечебных учреждений региона. Управляемый с компьютера микроскоп дает возможность детально рассмотреть образец и определить, здорова ли женщина. Нина Новожилова также активно участвует в обучении специалистов: она организует выезды для обучения гинекологов и акушерок правилам забора материала и помогает повышать квалификацию лаборантов.

В планах Нины Николаевны - развитие иммуноцитохимии. Этот метод работает на молекулярном уровне и превосходит и стандартную цитологию (которая видит только изменения в клетках), и ПЦР‑тест (находящий лишь ДНК вируса). Иммуноцитохимия позволяет определить тип опухоли и ее источник, а также понять, внедрился ли вирус папилломы человека (главный фактор развития рака шейки матки) в геном и повредил ли ядро клетки. Однако реализовать эту мечту пока не получается, потому что места для нового оборудования нет.

Несмотря на высокую эмоциональную нагрузку, ведь к специалистам диспансера люди приходят в поисках последней надежды, Нина Новожилова и ее коллеги не чувствуют выгорания. Их мотивируют результаты труда. Заведующая лабораторией также отмечает важность интуиции в работе цитолога: многолетний опыт позволяет с первых минут исследования понять характер патологии. При этом даже опытные специалисты нередко объединяют усилия, чтобы прийти к верному заключению. В цитологии нужно отработать не менее пяти лет, чтобы стать хорошим специалистом, но и после этого встречаются задачи, требующие коллективного решения.