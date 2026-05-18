Хирург рассказал об эффективности ботокса при лечении мигрени

Инъекции в кожу головы могут временно устранить боль.

Процедура также помогает избавиться от нервного тика, паралича и пареза. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-пластический хирург, косметолог Валерия Арапова.

«Ботулотоксин используется не только для красоты, но и для лечения мигрени и головных болей. Его вводят в мышцы, покрывающие череп. Если у вас мигрень, это может вам помочь. Многие обращаются к таким процедурам не ради красоты, а чтобы устранить последствия какого-либо заболевания. У некоторых были параличи, парезы, нервные тики — всё это активно лечится ботоксом. Если боль острая, то таким образом её можно временно устранить».

Ранее косметолог Ольга Мороз предупредила о риске некроза при домашнем использовании липолитиков. Уменьшать жировые отложения подобными препаратами не рекомендуется — лучше прибегнуть к пластической операции, отметила она.