Почему каждый четвертый россиянин не обследуется на рак

Каждый четвертый россиянин откладывает обследование на онкологические заболевания из-за нехватки денег. Об этом «Газете.Ru» сообщили по результатам исследования, проведенного «Росгосстрах Жизнь» совместно с Madanes Россия.

Исследование проводилось с 1 по 15 апреля 2026 года методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 1534 человека старше 18 лет из 16 регионов России. Согласно опросу, 73% россиян считают, что ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение рака. Однако регулярно проходят обследования только 37% из тех, кто разделяет это мнение.

Авторы исследования отмечают и низкую финансовую готовность к серьезным заболеваниям. У 60% опрошенных нет никаких накоплений на случай тяжелого диагноза, еще у 22% сумма резерва не превышает 100 тысяч рублей. При этом средняя стоимость лечения онкологических заболеваний оценивается примерно в 1,5 млн рублей.

О готовности пройти медицинское обследование заявили 68% участников исследования, однако многие сталкиваются с практическими препятствиями. Нехватку денег в качестве главного барьера назвали 25,5% респондентов, еще 18,2% сообщили, что не знают, где и как можно пройти обследование.

Исследование также выявило наиболее уязвимую группу населения. У 36% респондентов одновременно отсутствуют финансовые накопления, страховая защита и привычка регулярно посещать врачей.

По словам генерального директора Madanes Россия Елены Солоповой, осведомленность о рисках не всегда приводит к действиям, если у человека нет понятного маршрута диагностики и доступных финансовых инструментов. В «Росгосстрахе Жизнь» считают, что страхование критических заболеваний может частично решить проблему, снизив финансовые и организационные барьеры.