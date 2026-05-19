Названа частая ошибка при приеме витаминов

Привычка запивать витамины утренним чаем или кофе может привести к снижению их усвояемости. Об этом рассказал врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан. Эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам Хана, любые витамины безопаснее и эффективнее запивать простой водой. Исключение составляют добавки с железом: их допустимо запивать апельсиновым соком, поскольку витамин С улучшает всасывание этого микроэлемента. Витамин С восстанавливает трехвалентное железо (Fe³⁺) до двухвалентного (Fe²⁺) — именно такая форма обладает высокой биодоступностью.

«Второй важный фактор — время приема. Оно может сильно повлиять на то, как организм усваивает добавки. Железо стоит принимать утром натощак, а жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также омега-3 лучше пить во время завтрака или сразу после него: для их усвоения необходимы пищевые жиры», — пояснил врач.

Прием магния, напротив, эксперт советует перенести на вечер — этот микроэлемент способствует расслаблению мышц и улучшает сон.

Еще одна частая ошибка — одновременный прием магния и железа. Как отметил Хан, в таком сочетании эффективность обоих компонентов снижается. Кроме того, врач предупредил, что витаминные добавки не являются абсолютно безвредными: принимать их следует только при наличии показаний и после консультации с врачом.

