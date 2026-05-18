Эксперт оценил риски завоза лихорадки Эбола в РФ

Вирусолог Елена Малинникова, возглавляющая кафедру вирусологии РМАНПО при Минздраве РФ, отметила, что Эбола представляет собой одну из геморрагических лихорадок, методы борьбы с которой уже хорошо изучены специалистами. Эксперт подчеркнула, что главную угрозу вируса составляет крайне высокий уровень смертности, превосходящий показатели многих других подобных заболеваний, а также способность к быстрому распространению.

При этом специалист добавила, что подобные случаи в мировой практике фиксируются нередко.

«И в Африке это распространённое явление. Там возникают вспышки с периодичностью в несколько лет. И местные работники здравоохранения, и волонтёры из других стран прекрасно знают, как с ней бороться», — заметила она в интервью RT.

Малинникова также указала на наличие в России профильных специалистов, ведущих работу с данным патогеном. Она пояснила, что в стране созданы эффективные вакцинные препараты, а медики осведомлены о мерах личной защиты. Кроме того, в арсенале государства имеется санитарный щит, в регламентах которого прописаны чёткие алгоритмы по выявлению и купированию подобных лихорадок.

По мнению вирусолога, риск проникновения инфекции на территории России существует, однако он крайне незначителен. Она обратила внимание на то, что действующие защитные механизмы функционируют исправно, что подтверждается событиями последних лет: несмотря на фиксацию очередных вспышек Эболы за рубежом, вирус так и не пересёк границы страны.